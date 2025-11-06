В КНР прошла презентация электрического Mercedes CLA

Совместное предприятие Beijing Mercedes-Benz представило новый электромобиль CLA 300 L. Его цена в КНР будет начинаться от 249 тыс. юаней (2,8 млн рублей). Модель построена на платформе Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA).

По информации CarNewsChina, китайская версия отличается увеличенной на 40 мм колесной базой и двухступенчатой коробкой передач. Передняя панель CLA EV выполнена в черном цвете, с эмблемой трехконечной звезды в матричном стиле.

Светодиодные фары в форме звезды соединены полосой по всей ширине. В топовых версиях кузов автомобиля дополнен "спортивным пакетом" AMG. На выбор покупателям будет доступно пять оттенков кузова: "обсидиановый черный", "серебристый", "красный", "голубой" и "арктический белый". Сзади автомобиль оснащен спойлером в форме утиного хвоста, массивными задними фонарями с узором в виде трехконечной звезды и камерой заднего вида, встроенной в центральную эмблему.

Габариты автомобиля: длина - 4763 мм, ширина - 1836 мм, высота - 1471 мм, колесная база - 2830 мм. Внутри лифтбека - цифровая приборная панель (10,25 дюйма) и центральный сенсорный экран (14 дюймов).

Автомобиль оснащен электрической архитектурой на 800 В с двигателем мощностью 200 кВт и двухступенчатой коробкой передач. Запас хода составляет 866 км.

