На калужском заводе работают 50 роботов
Роботизация автомобильного завода АГР в Калужской области выросла в два раза по сравнению с Volkswagen, который раньше работал на той же площадке. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владислав Шапша.
Недавно на АГР было запущено производство полного цикла новой модели кроссовера Tenet. Сейчас с конвейера "АГР Холдинг" сходят три модели автомобилей этого бренда.
"У нас количество роботов, которые работают на заводе АГР, приблизилось уже к полусотне, более чем в два раза превысив тот уровень, который был на заводе Volkswagen", - рассказал агентству Владислав Шапша.