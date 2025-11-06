На калужском заводе работают 50 роботов

Роботизация автомобильного завода АГР в Калужской области выросла в два раза по сравнению с Volkswagen, который раньше работал на той же площадке. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владислав Шапша.

Недавно на АГР было запущено производство полного цикла новой модели кроссовера Tenet. Сейчас с конвейера "АГР Холдинг" сходят три модели автомобилей этого бренда.