В Вологодской области пассажир отсудил компенсацию за неприбытие автобуса

Мировой судья в Вологодской области обязал местный автобусный парк компенсировать расходы на такси пассажиру, который так и не дождался автобуса, когда тот был очень нужен. Кроме того, мужчине положена компенсация морального вреда: и за напрасное ожидание, и за холодный прием в автобусном парке, когда он пришел туда с жалобой.

"В мае 2025 года 30-летний житель Вологодского района в дневное время должен был посетить городскую поликлинику N 3 в г. Вологде. Он решил проехать на автобусе маршрута N 13 от остановки "Емельяново" до остановки "Ледовый дворец", - рассказывают в объединенной пресс-службе судебной системы Вологодской области. - Однако в указанное в расписании время автобус не пришел. По телефону горячей линии оператор сообщила, что водитель заболел и рейс отменен. Вологжанин вынужден был добираться до поликлиники на такси, за что заплатил 213 рублей".

Окажись болезнь водителя досадным исключением, на этом история могла бы закончиться. Однако через какое-то время "несчастливый номер" вновь заставил мужчину ждать напрасно.

"В июне 2025 года история повторилась, - продолжают в пресс-службе. - Вологжанину опять необходимо было в поликлинику, а автобус вовремя не пришел. До оператора дозвониться он не смог. Поехал на такси. Стоимость поездки составила 210 рублей".

Прокатившись на такси второй раз, гражданин решил, что это уже перебор, и решил преподать урок перевозчикам. Он обратился в автобусную компанию, потребовав компенсировать расходы на такси. Мол, раз не могут соблюдать расписание, пусть платят.

В свою очередь, перевозчики развели руками. Дескать, чего еще ждать от маршрута N 13? Ему на роду написано привозить людям невезение. К невезению надо относиться спокойно. Но мужчина не согласился с этим и пошел в суд.

Представитель автобусного парка в суде пояснил, что, действительно, автобусные рейсы были отменены, в первый раз по причине болезни водителя, а во второй раз - в связи с техническими сбоями в работе автобуса. Однако, продолжал представитель перевозчика, поскольку процент выполненных рейсов за второй квартал составляет 92,4%, то в парке полагали, что отмена рейсов допустима. С иском он не согласился. Зато согласился суд.

"При разрешении дела мировой судья исходил из того, что заказчиком пассажирских перевозок в г. Вологде является администрация г. Вологды. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации г. Вологды, и по согласованию с ней, - рассказывают в пресс-службе. - А поскольку ответчиком в материалы дела не представлены доказательства согласования с администрацией изменений в установленном расписании маршрута N 13 в указанные истцом дни, то следует считать, что обязательство по своевременной доставке пассажира исполнено не было".

Компания должна заплатить человеку 343 рубля (общая стоимость услуг такси за вычетом стоимости проезда на автобусе), неустойку в размере 80 руб. (поскольку она не может превышать стоимость двух поездок на автобусе), компенсацию морального вреда 2 тысячи рублей и штраф 1211 рублей, предусмотренный законом о защите прав потребителей.