Stellantis отзовет почти 400 тысяч своих машин

Автогигант Stellantis отзывает 375 тыс. внедорожников Jeep Wrangler и Grand Cherokee из-за рисков возгораний. Об этом пишет CNN.

© Газета.Ru

Причиной отзывной кампании стали 19 жалоб от владельцев этих авто, которые сообщили о возгораниях. Речь идет о внедорожниках Jeep Wrangler 4xe 2020-2025 годов выпуска и Jeep Grand Cherokee 4xe 2022-2026 годов выпуска.

Автогигант также призвал владельцев этих машин парковаться вдали от строений и воздержаться от зарядки. Аккумуляторы для машин производит Samsung SDI.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.