Стали известны цены на «Москвич 6» 2026 года

Обновлённый седан «Москвич 6» получил новую цену. Московский автомобильный завод опубликовал стоимость на «Москвич 6» 2026 модельного года. В обновлённом прайс-листе появились две новые версии — «Бизнес MY26» и «Техно MY26», которые оснащены шестиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Средняя по оснащению комплектация «Бизнес» теперь оценивается в 3 188 000 рублей, а топовый вариант «Техно» будущим владельцам обойдётся в 3 318 000, сообщают «Автоновости дня».

По сравнению с автомобилями 2024 года, новые версии дороже на 212 тысяч рублей для «Бизнеса» и на 202 тысяч для «Техно». На фоне машин 2023 года разница выглядит ещё более существенной — 702 тысячи и 692 тысячи рублей, что эквивалентно подорожанию на 28,2% и 26,3%. Даже в сравнении с недавними комплектациями 2025 года, которые также оснащались «роботом», нынешний прирост цены составил 82 тысячи рублей (2,6%) для «Бизнеса» и 72 тысячи (2,2%) для «Техно».

Таким образом, актуальные цены на модель «Москвич 6» 2023 года выпуска составляют от 2 136 000 до 2 626 00 рублей в зависимости от комплектации; модификации прошлого года (2024) при покупке обойдутся дороже — от 2 200 000 до 3 116 000 рублей; новые версии «Бизнес MY26» и «Техно MY26» 2025 года выпуска предлагаются за 3 188 000 и 3 318 000 рублей соответственно.

Что касается изменений в оснащении, то состав модификаций 2026 года практически полностью повторяет версии 2025 года. Главное новшество — появление шторок безопасности в комплектации «Бизнес MY26», которые раньше предлагались только в версии «Техно». Кроме того, все автомобили нового модельного года получат беспроводную зарядку для мобильных устройств и телематическую систему, ранее представленную на кроссовере «Москвич 3».

Обе комплектации 2026 года имеют полуторалитровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 174 лошадиные силы, который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.