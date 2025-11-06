Большая японская автомобильная «тройка» уходит из Китая в Индию

Политика Индии против Китая открыла возможности для Toyota, Honda и Suzuki. Ведущие японские производители один за другим объявляют о масштабных вложениях в Индию, видя в ней перспективный рынок, способный заменить Китай, в том числе, и как производственную площадку.

Совокупные инвестиции только двух из них — Toyota и Suzuki — в развитие мощностей в этом регионе достигают 11 миллиардов долларов. Причины таких вливаний просты и прагматичны. Китай становится всё менее привлекательным — жестокая ценовая война, особенно в сегменте электромобилей, в буквальном смысле съедает прибыль. К тому же, китайские конкуренты начали активное наступление на традиционные для Японии рынки, например, в Юго-Восточной Азии.

Индия же предлагает выгодное сотрудничество. Это не только низкие затраты и огромный кадровый резерв, но и уникальное преимущество — практически закрытый доступ на свой рынок для китайских электромобилей. Это значит, что японским компаниям пока не приходится сталкиваться здесь с мощным напором таких игроков, как BYD.

Статистика говорит сама за себя. Если с 2021 по 2024 год прямые японские инвестиции в транспортный сектор Индии взлетели более чем в 7 раз, достигнув 294 миллиардов иен (около 2 миллиардов долларов), то вложения в аналогичный сектор Китая за тот же период рухнули на 83%, составив лишь 46 миллиардов иен в 2024 году.

Каждый из гигантов действует по своему плану. Так, Toyota намерена к концу этого десятилетия представить в Индии 15 новых и обновлённых моделей. Один только план по расширению включает вливание более 3 миллиардов долларов в существующий завод на юге страны, что позволит выпускать дополнительно 100 тысяч автомобилей в год, а также строительство нового производства в штате Махараштра. Это выведет общие производственные мощности компании в Индии за отметку в 1 миллион машин ежегодно. Цель — 10% индийского рынка легковых автомобилей.

Honda, для которой Индия уже является основным рынком для мотоциклов, теперь делает ставку и на машины. С 2027 года Honda начнет производить в Индии одну из моделей своей перспективной «серии Zero», чтобы экспортировать её не только на внутренний рынок, но и в Японию с другими азиатскими странами.

Лидер индийского рынка — Suzuki, контролирующий здесь почти 40% продаж, также не намерен сдавать позиции. Компания направит 8 миллиардов долларов на увеличение своей производственной мощи с текущих 2,5 миллионов до 4 миллионов автомобилей в год, открыто заявляя о желании сделать Индию своим глобальным производственным хабом.

Правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди активно поддерживает этот инвестиционный бум. В прошедшем финансовом году страна произвела около 5 миллионов легковых машин, отправив на экспорт 800 тысяч из них. И пока государственные ограничения сдерживают китайских конкурентов, у японских брендов есть уникальная возможность для укрепления своих позиций на одном из самых многообещающих автомобильных рынков будущего.