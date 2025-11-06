Tenet грозит стать бестселлером

Российский бренд Tenet впервые вошел в топ-5 по продажам, реализовав 8632 автомобиля. Такого результата марка добилась спустя несколько месяцев присутствия на рынке - продажи Tenet стартовали в конце августа 2025 года.

© Российская Газета

Обратим внимание на тот факт, что марка Chery, модели которой являются донорскими для Tenet, оказалась на позицию ниже с результатом 6566 автомобилей. Такой разрыв в условиях сокращающегося рынка можно считать ощутимым.

В настоящее время модельная линейка Tenet включает в себя кроссоверы T4 стоимостью от 2 млн рублей (подходит под госпрограммы), аналог Tiggo 7 - Tenet T7 (от 2,68 млн рублей), и 7-местный полноприводный Tenet T8 (от 3,54 млн рублей). В будущем у бренда появится еще один SUV - флагманский Tenet T9.

Ранее "РГ" сообщала, что в октябре в топ-10 марок по продажам в РФ в октябре вошла Toyota.