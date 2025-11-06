Российские моторные масла обогнали иностранные бренды

«Медиалогия»: обсуждения масел уходят с форумов в маркетплейсы и соцсети

Интерес российских автовладельцев к моторным маслам в интернете продолжает расти, причем в центре внимания оказались отечественные бренды.

Согласно данным системы «Медиалогия» за первые девять месяцев 2025 года, в онлайн-пространстве лидируют по упоминаниям российские компании, а иностранные производители не вошли даже в тройку самых обсуждаемых.

Общее число упоминаний пяти самых популярных марок выросло более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит об оживлении дискуссий на эту тему.

Такие выводы были сделаны на основе по упоминаниям 5 самых популярных брендов автомобильных масел по итогам последних девяти месяцев - с января по сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Абсолютными лидерами по числу упоминаний за январь–сентябрь 2025 года стали «Лукойл» (413,6 тыс.), и Sintec (320,7 тыс.), за которыми следуют «Газпромнефть» (178,5 тыс.), корейский ZIC (127,4 тыс.) и Shell (69,8 тыс.). При этом сами разговоры все активнее покидают одни площадки и перетекают в другие.

Главным местом обмена мнениями стали маркетплейсы, где количество отзывов резко возросло, поскольку пользователи теперь чаще делятся впечатлениями непосредственно в месте покупки.

Также значительно выросла активность в социальных сетях, блогах и Telegram-каналах, что подчеркивает растущее влияние рекомендаций в формате коротких постов. Около 80 тыс. упоминаний в январе–сентябре 2025 года против примерно 70 тыс. годом ранее.

В то же время классические автофорумы и сайты-отзовики, не связанные с торговыми площадками, постепенно теряют аудиторию. Пользователи стали заметно меньше участвовать в длинных и обстоятельных обсуждениях, предпочитая быстрые и оперативные форматы коммуникации.