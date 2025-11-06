Россияне хотят возвращения на дороги машин "Чайка" и ИЖ

Россияне хотят возвращения на дороги машин Волга, Чайка и ИЖ. Автомобилисты в России оказались не против идеи возрождения советских марок автомобилей на базе китайского автопрома. Согласно исследованию Ситидрайва и аналитического агентства A2:Research, которое поступило в редакцию Quto.ru, решение поддерживают примерно 40% респондентов.

Кроме того, ещё 40% опрошенных заявили, что хотели бы видеть отечественные бренды исключительно в виде локального производства, остальным 20% этот вопрос оказался не интересен.

К слову, среди автобрендов из СССР, возрождение которых допускают участники опроса, абсолютными лидерами оказались Волга (37%), Чайка (33%)) и ИЖ (16%).

А вот о локализации китайских автомобилей на территории России знают далеко не все россияне. Например, о том, что в стране собирают машины «Москвич», Haval, Solaris, Evolute, Chery и SWM, знают от 11% до 50% респондентов. А о марках Tenet, Kaiyi, Ketour, Jaecoo — от 1% до 1,5%. К слову, ещё примерно 15% опрошенных уверены, что в РФ локализован выпуск Changan, хотя их ввозят из Китая.

Что касается перспектив российского автопрома, то 38% настроены оптимистично и верят, что производители смогут удовлетворить внутренние потребности. Ещё 27% затруднились ответить, а 24% участников исследования заявили о стагнации.

К слову, о смене автомобиля в ближайшие три года задумывается 28% россиян. Из них 43% намерены купить собранную в Китае машину, европейские транспортные средства предпочитают 19% опрошенных, 18% — корейские, и только 12% — отечественные.