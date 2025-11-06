Минпромторг сообщил о резком сокращении рынка электромобилей

Продажи электрокаров в России за 10 месяцев рухнули почти на 40%. По данным Министерства промышленности и торговли РФ, за период с января по октябрь этого года продажи «зелёных» транспортных средств значительно сократились. Информация основана на данных системы электронных паспортов машин.

© Quto.ru

За десять месяцев россияне приобрели 10 403 новых электромобиля, что на 38% хуже, чем за тот же период 2024 года, когда было реализовано 16 705 единиц «экологичного» транспорта.

Но есть и положительный момент — доля электромобилей, собранных в России, уверенно растёт.

За отчётный период на них пришлось 32% от всех продаж в сегменте, что на 12 процентных пунктов выше, чем показатель, который был зафиксирован годом ранее. Подчёркивается, что, несмотря на общее снижение спроса, каждый третий купленный в стране новый электромобиль теперь российского производства.