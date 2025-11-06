Минпромторг сообщил о резком сокращении рынка электромобилей
Продажи электрокаров в России за 10 месяцев рухнули почти на 40%. По данным Министерства промышленности и торговли РФ, за период с января по октябрь этого года продажи «зелёных» транспортных средств значительно сократились. Информация основана на данных системы электронных паспортов машин.
За десять месяцев россияне приобрели 10 403 новых электромобиля, что на 38% хуже, чем за тот же период 2024 года, когда было реализовано 16 705 единиц «экологичного» транспорта.
Но есть и положительный момент — доля электромобилей, собранных в России, уверенно растёт.
За отчётный период на них пришлось 32% от всех продаж в сегменте, что на 12 процентных пунктов выше, чем показатель, который был зафиксирован годом ранее. Подчёркивается, что, несмотря на общее снижение спроса, каждый третий купленный в стране новый электромобиль теперь российского производства.