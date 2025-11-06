В КНР прошла презентация обновленного Zeekr X: от 1,77 млн рублей

Марка Zeekr объявила цены на обновленный кроссовер X для внутреннего рынка.

Внешний вид автомобиля остался прежним, а цена увеличилась незначительно. Если ранее стоимость начиналась от 149 тысяч юаней (примерно 1,7 миллиона рублей), то теперь самая доступная версия стоит 155 800 юаней (около 1,77 миллиона рублей).

Машина обзавелась новым силовым агрегатом для задней оси мощностью 340 лошадиных сил (373 Нм), что на 68 сил больше, чем у предшественника. Вместо 49-киловаттной литий-железо-фосфатной батареи теперь используется тяговый аккумулятор на 61,47 кВт⋅ч, увеличивший запас хода до 530 километров.

Полноприводная версия также получила прибавку в мощности - с 428 до 496 лошадиных сил (573 Нм). Емкость батареи осталась прежней - 66 киловатт-часов, но ее химический состав изменился на литий-марганец-кобальтовый. С этим аккумулятором двухмоторная версия может проехать 512 километров. Она оценивается в 175 800 юаней, что примерно равно 2 млн рублей.

Для комфорта водителей и пассажиров в салоне установлен 14,6-дюймовый смарт-экран с электроприводом. Его можно легко перемещать одним взмахом руки.

