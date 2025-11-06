Глав Минтранса РФ перечислил приоритеты развития отрасли

Транспорт является ключевым фактором для стимулирования инноваций и экономического прогресса, подчеркнул глава Минтранса РФ Андрей Никитин. В своем выступлении он также осветил перспективы развития транспортной системы Российской Федерации.

По словам министра, создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет основой для долгосрочного устойчивого развития. К 2050 году планируется увеличить протяженность этой сети до 4,5 тысячи километров.

Перенос пассажирских перевозок по маршруту Москва – Санкт-Петербург на высокоскоростные магистрали освободит часть существующей инфраструктуры для грузовых перевозок. Это позволит увеличить объем грузооборота более чем на 100 миллионов тонн в год.

Никитин добавил, что к 2030 году планируется удвоить объем перевозок по транспортному коридору «Север – Юг» по сравнению с 2021 годом, доведя его до 35 миллионов тонн. Особое внимание будет уделено развитию Трансарктического коридора, включая создание аварийно-спасательного флота для обеспечения безопасности.

Уровень цифровизации транспортной отрасли в России является одним из самых высоких в экономике страны, отметил глава ведомства. С 1 сентября 2026 года станет обязательным использование электронных перевозочных документов. Это, по словам Никитина, сократит сроки внутренних перевозок с семи до трех дней и уменьшат время прохождения границы для грузовых автомобилей до 10 минут в пунктах пропуска.

Кроме того, министр напомнил, что Россия входит в тройку ведущих стран по развитию беспилотного транспорта. В ближайшие годы развитие беспилотного движения будет осуществляться в рамках защищенных транспортных коридоров, отметил Андрей Никитин. Основной акцент будет сделан на обеспечении безопасности пассажиров.

Ранее в ходе конференции, посвященной вопросам развития транспортной и дорожной деятельности на уровне муниципалитетов, организованной в рамках проекта ВАРМСУ «Муниципальный диалог», Андрей Никитин подчеркнул, что Федеральный центр выступает надежным партнером для регионов и муниципальных образований в вопросах содержания автодорог, обновления пассажирского транспорта.