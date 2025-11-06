Toyota 4Runner 2026 года почти не изменился, но подорожал

Главным новшеством для внедорожника Toyota 4Runner 2026 года, который осенью поступит к дилерам, стал не технологический прорыв, а очередной рост цен.

Модель возвращается этой осенью с более высоким ценником: базовая версия SR5 теперь оценивается в 41 570 долларов, что на 800 долларов больше, чем у предшественника.

Единственным заметным изменением во всей линейке стала новая функция – отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости для модификации TRD Off-Road Premium, что выглядит скромно на фоне общего подорожания. При этом флагманская версия TRD Pro прибавила целых 1000 долларов.

Несмотря на ценовую корректировку, автомобиль сохранил свои ключевые характеристики.

Базовая комплектация предлагает практичное оснащение, включая светодиодные фары, 8-дюймовую мультимедийную систему и полный комплект систем безопасности Toyota Safety Sense.

Под капотом все тот же 2,4-литровый турбомотор мощностью 278 л.с.

Топовый TRD Pro продолжает радовать поклонников гибридной установкой i-Force Max, развивающей 326 л.с., и роскошным салоном с 14-дюймовым экраном и кожаными сиденьями с подогревом и вентиляцией. Таким образом, покупатели получат проверенный и комфортный внедорожник, но уже по более высокой цене.

Стоимость нового Toyota 4Runner 2026 года стартует от 41 570 долларов (3,4 млн рублей) за базовую версию SR5 и доходит до 67 900 долларов (5,5 млн рублей) за гибридную TRD Pro с полным приводом.