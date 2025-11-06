Россия превратилась в статистическую погрешность для Hyundai и Kia

Продажи Hyundai и Kia достигли в России исторического минимума. Из отчёта следует, что глобальные продажи Hyundai выросли на 1% и достигли отметки в 3 100 000 автомобилей. Kia за это же время реализовала 2 370 000 машин, что на 2,3% лучше прошлогоднего результата.

Более 80% всех выпущенных Hyundai и Genesis находят своих владельцев за рубежом. Их главные рынки — Северная Америка (28%), Европа и Индия (по 15%), а также Латинская Америка (8%). В Китае продается чуть более 4% продукции Hyundai. В самой Южной Корее остаётся менее пятой части от общего объёма.

За три квартала в России было зарегистрировано всего 5 089 автомобилей Hyundai. Это на 55% меньше, чем годом ранее. Для Kia ситуация схожая — падение в два раза (50,9%), до 6 315 машин. Ещё пару лет назад доля России в общих продажах корейских брендов составляла 5-7%, но теперь этот показатель — менее 0,2%. Официальных поставок корейских машин в нашу страну нет, машины попадают на российские дороги альтернативными путями.

Аналитик Сергей Целиков отмечает, что на фоне общего спада Hyundai, его премиальный суббренд Genesis в России показал небольшой, но рост — на 3%, или 234 автомобиля. Это только подтверждает, что спрос на корейский «премиум» среди россиян сохраняется.

За всю историю присутствия в России корейские марки успели стать по-настоящему народными. Более 2 620 000 Hyundai и 13 200 Genesis нашли здесь своих хозяев. Пиковыми годами для Hyundai стали 2008-й (183 500 машин) и 2014-й (189 тысяч), а для Genesis — 2021-й (3 132).