В Тульской области Haval построит новый завод автокомпонентов

В Тульской области на территории ОЭЗ «Узловая» появится новое автомобильное производство. Об этом сообщает «Тульская служба новостей». Завод построит китайская компания Haval.

«На новом предприятии Haval займется выпуском компонентов шасси, элементов интерьера и экстерьера автомобилей, трансмиссии, литья под давлением. Помимо производственной площадки, концерн также построит в Узловой четыре новых корпуса общежития», — говорится в сообщении.

Новое предприятие должно заработать во 2 квартале 2026 года.

До этого автоэксперт Максим Кадаков заявил, что бывший завод General Motors (GM) в Санкт-Петербурге скорее всего будет производить китайские машины.

«Только китайский бренд может производиться, никакой другой. Это может быть любой новый, придуманный, известный бренд. Когда мы говорим о подобном производстве полного цикла, это вообще не значит, что автомобиль собирается с нуля», — сказал Кадаков.

По его словам, предприятие будет варить, красить и собирать машины.

Ранее сообщалось, что сборку российских автомобилей планируется начать в Уганде.