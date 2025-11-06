Toyota и Lexus отзывают более 1 млн авто

Компания Toyota объявила об отзыве 1,02 миллиона автомобилей из-за возможных сбоев в работе системы заднего обзора.

Под действие кампании попали модели Toyota, Lexus и Subaru, выпущенные с 2022 по 2026 годы, включая Camry, Crown, Land Cruiser, Lexus RX, TX, LC, а также Subaru Solterra - аналог электрического кроссовера Toyota bZ4X.

Как уточняется, при включении заднего хода сразу после запуска двигателя изображение с камеры может не появляться на экране либо "зависнуть" в статичном положении, что создает ложное ощущение безопасности.

Проблема связана с программным обеспечением блока управления Parking Assist ECU, входящего в состав системы кругового обзора Panoramic View Monitor.

Отзыв не требует замены деталей - для устранения неисправности необходима перепрошивка блока. Однако обновление не может быть выполнено удаленно, поэтому владельцам автомобилей придется обратиться к официальным дилерам.

В компании отметили, что автомобили Subaru Solterra будут обслуживаться через дилерскую сеть Subaru.

Ранее, менее месяца назад, Toyota уже проводила похожую кампанию, охватившую около 394 тысяч автомобилей, однако тогда неисправность касалась оборудования другого поставщика.

