В России запретили митинг против утильсбора из-за Деда Мороза

В РФ власти запретили митинг против утильсбора из-за Деда Мороза. Администрация Владивостока запретила проведение митинга против повышения утилизационного сбора из-за празднования дня рождения любимого россиянами сказочного персонажа. Ради такого случая чиновники даже решили перенести праздник и отметить событие на два дня раньше.

Стоит отметить, что официально день рождения сказочного дедушки отмечают 18 ноября. Связано это с климатическими изменениями на родине Мороза — в Великом Устюге.

Тем не менее, в мэрии Владивостока посчитали, что народные гуляния в честь Деда Мороза стоит проводить не 22, а 16 ноября. Местом проведения мероприятия выбрана площадка перед Приморским Краевым Домом молодёжи.

По совпадению, там же именно в этот день местные активисты планировали провести митинг против индексации утильсбора, которая запланирована на 1 декабря и приведёт к резкому скачку цен на автомобили. По планам, мероприятие должно было собрать порядка 500 автомобилистов.