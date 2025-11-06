Мотор кроссовера Chery прошел миллион километров без поломок

Компания Chery продолжает делиться информацией о будущей новинке под брендом iCaur - кроссовере V27, который появится и на российском рынке. На этот раз рассказали об автономности и надежности силовой установки.

© Российская Газета

В первую очередь впечатлило утверждение о том, что iCaur V27 получил ДВС-миллионник.

"Двигатель 1.5T в ходе испытаний продемонстрировал исключительные показатели надежности - более 1 миллиона километров безотказной работы", - заявили в компании.

Однако тут стоит понимать, что бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра выполняет не самую сложную работу: колеса он не крутит, а является лишь генератором для выработки энергии для тяговых электродвигателей. Тем не менее, такой результат тоже внушает оптимизм.

Гибридная система REEV iCaur отличается энергоэффективностью 3,71 кВт·ч на литр топлива, что обеспечивает суммарный запас хода более 1000 километров.

Отмечается, что для работы в диапазоне температур от -35 до +60 °C предусмотрена интеллектуальная система теплового менеджмента с 17 режимами: она управляет температурой электродвигателей, аккумулятора и климатической системой салона.

Выход iCaur V27 на российский рынок запланирован на первую половину 2026 год.

Мировая премьера новинки состоится 21 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.