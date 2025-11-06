В подержанном «Мерседесе» вместо тормозных колодок оказались дощечки

В подержанном Mercedes-Benz вместо колодок стояли деревянные плашки. Житель ФРГ приобрёл через аукцион Mercedes-Benz GLE стоимостью 100 000 евро (это примерно 9,4 млн рублей). Но радость покупки была недолгой: сотрудник компании, что перегонял покупку новому хозяину, после нескольких километров пробега сообщил, что машина очень скверно тормозит. Настолько скверно, что для дальнейшего перемещения пришлось вызывать эвакуатор.

© Quto.ru

Новоиспечённый автовладелец поручил, чтобы сотрудники ближайшего сервисного центра Mercedes-Benz нашли причину такого поведения. Механики станции были сильно удивлены, обнаружив вместо тормозных колодок тщательно подогнанные по размеру деревянные плашки.

Деревянные «колодки», на которых красуются сделанные неизвестными надписи Brembo, сейчас изъяты полицией: в Германии продажа автомобиля, имеющего неисправные тормоза, является уголовным преступлением. И следователям предстоит выяснить, кто провёл такой «тюнинг».

© Polizei Ludwigsburg

Ранее стало известно, откуда завозят Mercedes-Benz на территорию России. Стоит напомнить, что средневзвешенная цена нового автомобиля марки составляет немалые 20 миллионов рублей.