Москвичам советуют перейти на зимние шины в ближайшие выходные

Столичным автомобилистам следует сменить летние шины на зимние в ближайшие выходные. Об этом в четверг, 6 ноября, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, к концу следующей недели в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега.

— Эти выходные будут как раз предназначены для совершения вот этого действия (смены летней резины — прим. «ВМ»), потому что на следующей неделе уже в ночные часы температура будет отрицательной, — отметила Позднякова в беседе с РИА Новости.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев предупредил, что шины не по сезону могут быть признаны отягчающим обстоятельством при авариях, так как влияют на управляемость автомобилем и тормозной путь.

Более того, с 1 декабря по 28 февраля автомобилистам грозят штрафы за езду на летней резине, однако регионы могут самостоятельно менять этот срок. При этом закон определяет только общие временные рамки, поэтому водителям следует ориентироваться на погодные условия и учитывать вопросы безопасности.