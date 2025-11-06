В октябре в России появилось 14 новых моделей

Эксперты аналитического агентства "Автостат" совместно с коллегами из "Объединенной Лизинговой Ассоциации" (ОЛА) провели исследование и выяснили, что в октябре 2025 года на российский авторынок вышло 8 новых машин, 2 LCV, 1 грузовик и 3 автобуса. Все эти 14 моделей появились в РФ впервые.

Из 8 новых легковушек в октябре четыре были китайскими: гибридный кроссовер BYD Sealion 6, Dongfeng Fengdu, седан Maextro S800 и Xpeng G7. Также были зарегистрированы мини-электромобиль Fiat Topolino, пикап Kia Tasman, внедорожник Mazda CX-70 и Toyota bZ5.

В сегменте LCV в октябре впервые появились модели нового отечественного бренда Eonyx: электрофургон Profi Cargo и электропикап Profi Pickup. В категории грузовиков дебютировала модель Sany S517, а среди автобусов - Lotos Neon, Yutong ZK6126HG и ZK6127HNQ.

