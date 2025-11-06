Представлен кроссовер GAC Aion i60: пока дороже брата от Toyota

Новый паркетник Aion i60 дебютировал в виде подзаряжаемого гибрида и полноценного электрокара. Причем вторая версия изначально дешевле. Впрочем, «зеленый» родственный кроссовер Тойоты в базе все равно доступнее «китайца» — по крайней мере, пока.

© Колеса.ру

Свой новый кроссовер с индексом i60 принадлежащий компании GAC бренд Aion официально анонсировал на прошлой неделе. А в начале недели нынешней марка провела онлайн-презентацию и объявила предварительные начальные цены, китайские дилеры открыли прием заказов. Напомним, GAC Aion i60 – это родственник полностью электрических паркетников Aion V второго поколения и Toyota bZ3X (у GAC есть совместное предприятие с Тойотой). При этом в отличие от братьев новый SUV доступен не только с электрической, но и с гибридной установкой.

Двери, подоконная линия и наружные зеркала у Aion i60 такие же, как у Aion V и Toyota bZ3X. При этом у свежего SUV оригинальные оптика и бамперы. Благодаря опубликованным ранее сертификационным снимкам мы также знаем, что для кроссовера предусмотрены лидар и выдвижные ручки, хотя сам производитель пока пиарит модель без продвинутого автопилота и с полускрытыми ручками. Зато для Aion i60 сразу заявлен проектор – он встроен в передний бампер.

Длина кроссовера составляет 4685 мм против 4580/4605 мм у Aion V (в зависимости от версии) и 4600 мм у Toyota bZ3X. Колесная база – те же 2775 мм, что и у GAC Aion V (показатель кроссовера Тойоты – 2765 мм). Aion i60 положены 18- или 19-дюймовые колеса.

Внутри паркетник подражает братьям. В пятиместном салоне Aion i60 тоже установлены раздельные экраны приборки и мультимедиа, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены площадка для беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, лоток для мелочевки и неприкрытые подстаканники. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Кресла – с вентиляцией, подогревом и массажером. В спинку переднего пассажирского сиденья встроен столик. А спинки задних сидений можно откидывать назад.

Установка подзаряжаемого гибрида GAC Aion i60 включает бензиновый атмосферник 1.5 (101 л.с.), расположенный спереди электромотор (китайские СМИ пишут, что он выдает 245 л.с.) и батарею емкостью 29 кВт*ч. Официально объявлено, что только на электротяге эта версия проедет 210 км по циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1240 км. У чисто электрического i60 установленный спереди двигатель выдает 204 или 224 л.с., информации о батареях этой модификации все еще нет.

Предварительная стартовая цена гибридного GAC Aion i60 – 126 800 юаней (около 1,44 млн рублей по текущему курсу). Электрический паркетник дешевле – от 119 800 юаней (1,36 млн рублей). При этом родственные электрокроссы GAC Aion V и Toyota bZ3X в базе еще доступнее – каждый стоит от 109 800 юаней (1,25 млн рублей). Впрочем, раз прайс-лист Aion i60 все еще предварительный, то после запуска «живых» продаж, намеченного на середину ноября, цены реальные наверняка окажутся ниже. Вполне возможно, что базовый электрический кросс будет стоить столько же, сколько и братья.