На шаг ближе к серии: Lada Niva Sport с мотором 144 л.с. сняли на фото
У Lada Niva Sport появится экстремальная модификация Silk Way. Официальный дилер марки опубликовал фото предсерийного образца мощнейшего внедорожника.
Известно, что Niva Sport Silk Way Edition получит атмосферный двигатель объемом 1,8 литра, форсированный до 144 л.с., модернизированные коробку передач и подвеску.
Также внедорожник штатно оснастят светодиодными фарами, грязевыми шинами, силовыми порогами, шноркелем, экспедиционным багажником и так далее. В общем, в новом исполнении "Нива" будет реально "заряженной".
Кроме того, у Niva Sport Silk Way Edition будет другая отделка интерьера с новым рулевым колесом, кондиционер, ЭСП и электрорегулировка зеркал - это из того, что можно увидеть на фото.
Сроки выхода на рынок самой мощной "Нивы" пока не раскрыты. В начале года появилась информация, что началось производство внедорожника, но она оказалась "уткой".
В настоящее время на рынке представлена 122-сильная Lada Niva Sport по цене от 1,7 млн рублей.