На шаг ближе к серии: Lada Niva Sport с мотором 144 л.с. сняли на фото

У Lada Niva Sport появится экстремальная модификация Silk Way. Официальный дилер марки опубликовал фото предсерийного образца мощнейшего внедорожника.

© Российская Газета

Известно, что Niva Sport Silk Way Edition получит атмосферный двигатель объемом 1,8 литра, форсированный до 144 л.с., модернизированные коробку передач и подвеску.

Также внедорожник штатно оснастят светодиодными фарами, грязевыми шинами, силовыми порогами, шноркелем, экспедиционным багажником и так далее. В общем, в новом исполнении "Нива" будет реально "заряженной".

© соцсети

Кроме того, у Niva Sport Silk Way Edition будет другая отделка интерьера с новым рулевым колесом, кондиционер, ЭСП и электрорегулировка зеркал - это из того, что можно увидеть на фото.

Сроки выхода на рынок самой мощной "Нивы" пока не раскрыты. В начале года появилась информация, что началось производство внедорожника, но она оказалась "уткой".

В настоящее время на рынке представлена 122-сильная Lada Niva Sport по цене от 1,7 млн рублей.