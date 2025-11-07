В России резко подорожали автомобили Bestune

На российском рынке подорожали лифтбек Bestune B70 и кроссовер Bestune T90, сообщает портал «Автоновости дня».

© Газета.Ru

«Принадлежащая китайскому автоконцерну FAW марка Bestune повысила цены в России на обновленный лифтбек B70 и флагманский кроссовер T90. Все их комплектации в начале ноября подорожали на 200 тыс. рублей», — сообщает портал.

Цены на Bestune B70 со скидкой начинаются от 2,2 млн рублей, а Bestune T90 стоит от 2,47 млн рублей.

До этого стало известно, что Haval повысил цены в России на кроссоверы Jolion и M6.

Бестселлер Jolion в средних комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей, а Haval M6 прибавил ту же сумму только в исполнении с «роботом». После повышения цены самый доступный Jolion 2024 года выпуска с роботизированной трансмиссией обойдется покупателю в 2,15 млн рублей.

Цены на базовую и самую дорогую комплектации Haval Jolion остались без изменений. В случае с кроссовером Haval M6 цены повысились только на машины с роботизированной трансмиссией. Кроссовер 2024 года выпуска с «роботом» можно купить за 2,15 млн рублей, 2025 года выпуска — за 2,17 млн рублей.

Ранее стало известно, что продажи новых автомобилей в России поставили рекорд года.