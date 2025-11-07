Свиньи в машине: введены новые правила перевозки домашних любимцев

Разнополые мини-пиги должны путешествовать в легковой машине раздельно. В России с сентября начали действовать обновлённые ветеринарные нормы, регулирующие перевозку легковым транспортом свиней и корма для них. По словам автоюриста Льва Воропаева, введённые правила касаются и владельцев мини-пигов, планирующих путешествовать с ними в автомобиле.

© Quto.ru

Специалист уточнил, что теперь водитель или человек, сопровождающий животное, обязан иметь при себе специальное ветеринарное сопроводительное разрешение. Кроме того, правила устанавливают необходимость разделения разнополых животных внутри салона с помощью специальной перегородки, сообщает «Газета.Ru».

Важно помнить, что закон запрещает транспортировать свиней и их корм в одном пространстве. Исключением является долгая поездка, но и в этом случае есть требование — для животных должны быть подготовлены ёмкости для воды и еды, а также подстилки.

Несмотря на свой декоративный вид, мини-пиги с юридической точки зрения считаются таким же подвидом домашних свиней, как и их более крупные виды. По этой причине новые ветеринарные правила не делают для них никаких исключений, подытожил юрист.