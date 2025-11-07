Водители каких машин чаще всего попадают в аварии

Количество аварий, причиной которых была невнимательность со стороны водителей троллейбусов, возросло на 42,6 процента в сравнении с предыдущим годом. В таких происшествиях погибли три человека и 175 получили ранения, что на 29,6 процента больше, чем в предыдущем году. Об этом стало известно в четверг, 6 ноября, из отчета о безопасности дорожного движения по итогам девяти месяцев 2025 года, подготовленного НЦБДД МВД.

По данным статистики, число аварий с участием мотоциклистов увеличилось на 6,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5036. Количество погибших в таких ДТП увеличилось на 3,6 процента, а раненых — на 7,1 процента. Кроме того, число аварий, произошедших из-за водителей трамваев, выросло на 9,3 процента и составило 82. При этом количество жертв и раненых в таких автоавариях снизилось на 62,5 процента и 14,3 процента соответственно.

Количество ДТП с участием автобусов уменьшилось на 1,8 процента, число погибших — на 20,4 процента, а раненых — на 0,8 процента, передает сайт ведомства.

22 сентября председатель экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил поэтапно заменить автомобили с правым рулем на более безопасный транспорт. Он привел в пример государственные программы субсидирования для граждан, которые решили приобрести более безопасный автомобиль.