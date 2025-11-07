Как создавалась единственная в своем роде Ferrari SC40

Даже цвет выбрали необычный.

Автомобили Ferrari можно персонализировать на любой вкус, причём огромные возможности по индивидуализации машин доступны всем клиентам бренда. Но если этого мало и хочется эксклюзивный суперкар, то можно обратиться в открытое в 2008 году подразделение Special Projects, специалисты которого выпускают уникальные машины по спецзаказам избранных клиентов. В 2025 году силами Ferrari Special Projects была создана единственная в своём роде Ferrari SC40.

Обычно заказчики эксклюзивных спорткаров в качестве источников вдохновения выбирают классические Ferrari, и новый проект исключением не стал, поскольку SC40 построили по мотивам легендарной F40. Последний автомобиль, выпущенный при жизни Энцо Феррари, и икона 90-х годов послужила отправной точкой для главного дизайнера итальянской марки Флавио Манцони и его подопечных из фирменного центра стиля.

SC40 отличается остроносым клиновидным силуэтом с резкими, угловатыми линиями, перекликающимися с обликом F40, но при этом выполненными с современным дизайнерским подходом. Автомобиль обзавёлся новыми кузовными панелями и эффектным гигантским антикрылом с надписью SC40 сзади.

Передний бампер с прямоугольными воздухозаборниками, обрамление боковых воздуховодов неокрашенным углепластиком, сетчатая вставка, обрамляющая фонари, вместе с новым капотом с вентиляционными отверстиями перекликаются с аналогичными элементами у Ferrari F40. Также переоформили задний бампер и изменили форму диффузора в нём, а центральный патрубок выхлопа получил новый дизайн.

Для нового проекта создали эксклюзивные колёсные диски в форме пятиконечной звезды с чёрно-белой окраской, а кузов машины оформлен в уникальном перламутровом белом оттенке SC40 White, который стал уходом от традиционного ярко-красного цвета Rosso Corsa и весьма необычным выбором для итальянского спорткара. Но таково оказалось желание клиента.

Интересно, что в моторном отсеке можно увидеть неокрашенный углепластик с характерным рисунком плетения, но в остальном никаких изменений под капотом нет. 830-сильная Ferrari SC40 технически полностью идентична базовому гибриду Ferrari 296 GTB, что подразумевает наличие 665-сильного 3,0-литрового бензинового турбомотора V6, а также встроенного в восьмиступенчатую роботизированную коробку передач 165-сильного электромотора.

Внутри SC40 если чем и перекликается с классической Ferrari F40, то исключительно нюансами оформления. Для отделки использованы панели из углепластикового волокна, покрытого прозрачным лаком.

Карбон на приборной панели, центральном тоннеле и рулевом колесе, красная ткань и чёрная алькантара на сиденьях являются отсылкой к машине 90-х, которая была одним из первых автомобилей с широким использованием карбона в конструкции и оформлении салона.

Эксклюзивная Ferrari SC40 объединила ностальгические черты легендарной Ferrari F40 с инновациями Ferrari 296 GTB, превратив машину в символ уважения к наследию и будущему марки Ferrari.

SC40 — своеобразный мост между эпохами, который представляет собой вершину персонализации и дизайна Ferrari настоящей. Машина построена в единственном экземпляре по заказу неназванного клиента, который является постоянным покупателем Ferrari.