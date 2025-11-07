Новый Renault Twingo полностью рассекречен

Компания Renault показала долгожданный Twingo четвёртого поколения, он будет предлагаться только с электрической силовой установкой, поэтому его полное имя получилось довольно громоздким — Renault Twingo E-Tech electric. Продажи в Европе начнутся в первом квартале 2026 года, в базовой комплектации хэтчбек будет стоить менее 20 000 евро. Производиться новый Twingo будет там же, где и его предшественник третьего поколения, — на словенском заводе Renault в городе Ново-Место.

Прототип нового Twingo компания Renault показала ещё два года назад, серийный хэтчбек выглядит даже симпатичнее прототипа, даром что лишился объединённых в один круглый модуль передних и задних дверных ручек — у серийного Twingo самые обычные ручки под естественный хват. Разумеется, «четвёртый» Twingo очень похож на «первый», что дебютировал в далёком 1992 году и сразил тогда всех своим миловидным и при этом очень практичным дизайном. Новый Twingo тоже обещает быть очень практичным — мол, получаете простор хэчтбека B-класса при габаритах хэчтбека А-класса.

Габаритная длина нового Renault Twingo — 3789 мм, ширина — 1720 мм, высота — 1491 мм, колёсная база — 2493 мм. Дорожный просвет без нагрузки — 143 мм, с нагрузкой — 118 мм. В основе нового Twingo лежит упрощённая платформа AmpR Small от старшего электрического хэтчбека Renault 5, у него Twingo целиком позаимствовал переднюю подвеску типа McPherson, а вот задняя многорычажка заменена на более простую полузависимую подвеску с поперечной торсионной балкой. Базовые стальные колёса — 16-дюймовые, у версий подороже — литые 18-дюймовые. Значение снаряженной массы указано как «более 1200 кг».

Разработкой нового Twingo занимался шанхайский технический центр Renault, именуемый ACDC, ему помогали местные, китайские партнёры — Launch Design (кузов), CATL (батарея) и Shanghai e-drive (силовой модуль). Задача была обеспечить максимально низкую себестоимость с учётом довольно дорогой европейской сборки. Батарея у Twingo дешёвенькая, литий-железо-фосфатная, с воздушным охлаждением и скромной ёмкостью 27,5 кВт·ч. Мощность зарядки переменным током — всего 6,6 кВт, за доплату её можно повысить до 11 кВт. Максимальная мощность зарядки постоянным током (тоже за доплату) — 50 кВт. Максимальный запас хода на одной зарядке — 263 км по циклу WLTP (на 18-дюймовых колёсах будет меньше).

Единственный электромотор у Twingo расположен спереди и вращает передние колёса, его максимальная отдача — 60 кВт (82 л.с.) и 172 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 12,1 с, максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч. Есть режим однопедального управления разгоном и торможением, что очень удобно при езде по городским пробкам. Также для удобства предусмотрены 24 различных электронных ассистента водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль и автоматический парковщик, но большинство из них будут предлагаться только за доплату. Между тем шесть подушек безопасности есть уже в «базе».

Простенький салон нового Twingo оживляют цветные вставки и пёстренький текстиль. Уже в «базе» есть цветной 7-дюймовый приборный экран и 10-дюймовый мультимедийный экран, они встречают водителя оптимистическим саундтреком, специально написанным для Twingo знаменитым французским композитором Жаном-Мишелем Жарром. Селектор режимов силовой установки выполнен в виде молоточка, торчащего из рулевой колонки справа. Кондиционер есть, а вот теплового насоса нет — дорого. Аудиосистему с шестью динамиками поставляет Arkamys.

Мест для сидения всего четыре, то есть задний диван строго двухместный, зато его половинки можно двигать взад-вперёд на 17 см, чтобы сконфигурировать пространство под текущие потребности. Объём багажника — 360 л, из которых 50 л приходится на подполье, где лежит зарядный кабель. Со сложенными спинками задних сидений объём багажника увеличивается до 1000 л, но ровной погрузочной площадки не получается. Для перевозки длинномеров можно сложить ещё и спинку кресла переднего пассажира. Для мелочёвки в салоне предусмотрены различные ниши общим объёмом 19 л и различные аксессуары, предлагаемые за дополнительную плату, в том числе подстаканник и фиксатор проводов от гаджетов. Передний центральный подлокотник — это тоже, так сказать, навесное оборудование.

В общем всё сделано так, чтобы на конвейере машины были максимально одинаковыми, а кастомизация происходила уже после сборки с помощью легко устанавливаемых дополнительных деталей.В общем, видно, что разработчики Renault Twingo старались и выжали из отведённого им бюджета всё, что можно. Достаточно ли этого, чтобы бюджетный электрический хэтчбек стал по-настоящему успешным и массовым, покажет время. Полный прайс-лист компания Renault обещает опубликовать в январе.