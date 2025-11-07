Британских владельцев электрокаров могут обложить налогом за пробег

В Великобритании придумали способ пополнить бюджет налогом с электрокаров. Правительство рассматривает план по изменению системы транспортного налогообложения. Основное нововведение коснётся владельцев «зелёных» автомобилей — для них может быть введён специальный сбор, который будет зависеть от того, сколько километров машина проехала за год.

© Quto.ru

Идея заключается в том, чтобы восполнить потери бюджета от сокращения поступлений от топливных акцизов. Дело в том, что водители обычных машин с ДВС автоматически платят налог, покупая бензин или дизельное топливо. А те, кто пересел на электрокары, не делают такие отчисления. Чтобы уровнять финансовую ответственность всех автомобилистов, предлагается дополнить существующий ежегодный сбор в размере 195 фунтов стерлингов (около 21 тысячи рублей) новым платежом.

Этот дополнительный взнос планируется установить на отметке 240 фунтов стерлингов (почти 25 тысяч рублей). Предполагается, что эта сумма покроет приблизительно 8 тысяч миль (чуть менее 13 тысяч километров) пробега в год. Владельцам электромобилей будет необходимо самостоятельно декларировать пройденное расстояние. Если реальный километраж превысит установленный лимит, придется сделать доплату. Если же автомобиль проехал меньше, то государство предоставит денежную скидку.

Вопрос, который пока остаётся без ответа — как власти будут проверять правдивость предоставленных автовладельцами данных о пробеге.

С предложением уже не согласилась британская Ассоциация производителей и дилеров автотранспорта. Её представители заявили, что подобная инициатива крайне несвоевременна и может отпугнуть многих потенциальных покупателей, которые только начинают задумываться о переходе на электрокары.

Ожидается, что новый налог может вступить в силу в 2028 году. По расчётам, его введение со временем будет приносить государственной казне до 1,8 миллиарда фунтов стерлингов дополнительных доходов ежегодно.