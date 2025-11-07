На аукцион выставлена уникальная коллекция Ferrari

На аукцион выставлена автомобильная драгоценность — собрание Ferrari Фила Бахмана. В январе 2026 года на аукционе Mecum будут представлены все 48 автомобилей из гаража Фила Бахмана — собрания, которое считают одним из редчайших частных собраний Ferrari на планете. Среди коллекционеров это событие уже называют историческим.

© Quto.ru

Фил Бахман начал собирать коллекцию в 1984 году и десятилетиями с особой тщательностью подбирал каждый экземпляр. Результатом его страсти стала удивительное собрание машин, которое охватывает более 60 лет истории итальянского бренда — с 1950-х и до 2010-х годов. Нюансом коллекции стала любовь владельца к жёлтому цвету.

Самым возрастным здесь является Ferrari 166 MM/53 Vignale Spyder 1953 года, на спидометре которого всего 32 180 миль (37 306 километров). Среди шедевров 1960-х значатся 250 GT/L Berlinetta Lusso и 275 GTB/4 Alloy. Для эпохи 1970-х годов Бахман отобрал 11 машин, среди которых выделяется 365 GT4 BB 1975 года, проехавший минимальные 275 миль (443 километра).

Особое место в гараже занимают современные гиперкары, которые обычно можно было увидеть только в журналах, а не на дорогах. Их пробег измеряется буквально сотнями километров. Например, два Ferrari F40 1992 года — один с пробегом 456 миль (734 километра), другой — 865 миль (1 392 километра). Каждый из них эксперты оценивают более чем в 3 миллиона долларов.

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

Рядом с ними стоят F50, преодолевший лишь 251 милю (404 километра), и Enzo с показателем в 645 миль (1 038 километров). Коллекцию дополняют два 360 Challenge Stradales, каждый из которых проехал меньше 400 миль (644 километров).

Уникальным экземпляром является единственный в мире Ferrari FXX, покрашенный на заводе в жёлтый цвет. Его сопровождают практически новые 430 Scuderia и 16M Spider. Завершают эту коллекцию настоящих автомобильных драгоценностей несколько моделей, среди которых 599 GTO с пробегом 103 мили (166 километров), 599 SA Aperta, проехавшая 172 мили (277 километров), и два уникума инженерной мысли — LaFerrari Coupe (157 миль / 253 километра) и редчайший LaFerrari Aperta, на счету которого всего 96 миль (154 километра).

Фил Бахман, скончавшийся в этом августе, был успешным бизнесменом. Он в разные годы управлял дилерскими центрами разных марок — от Pontiac и Cadillac до Nissan, Jeep, Renault, Ram и даже DeLorean. Его коллекция — больше чем просто набор машин. Это застывшая во времени история Ferrari, собранная с безграничной страстью и нежной любовью, прикоснуться к которой теперь есть шанс у многих поклонников марки.