Водителям напомнили о штрафах за долгий прогрев автомобиля во дворах

С приходом холодов многие автовладельцы заранее включают свои машины на прогрев, но не не все знают, что эта привычка может привести к административной ответственности.

«Роспотребнадзор давно говорит, что нарушаются СанПиНы при долгом и массовом прогреве двигателя. В итоге можно оштрафовать соседа, если кому-то заняться нечем», – цитирует Горсайт главу регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова.

По мнению эксперта, абсолютно не важно каким способом был запущен мотор – с помощью ключа или системы автозапуска. Если автомобиль стоит без движения с включенным двигателем более установленного времени, и при этом не производится посадка пассажиров или погрузка, это считается правонарушением.

Для привлечения к ответственности необходимы доказательства, например, видеозапись, на которой четко видны государственные номера автомобиля и зафиксирована продолжительная работа мотора. Размер штрафа за данное нарушение отличается в зависимости от региона. Если в центральной России цена правонарушения составляет 3 тысячи рублей, то в Новосибирской области водителям грозит штраф в 1500 рублей.

