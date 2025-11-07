ВАЗ-2107 прошел испытания в США: блогер рассказал, чем его впечатлил автомобиль
Американский автоблогер Роберт Данн рассказал о впечатлениях после тест-драйва купленного им седана ВАЗ-2107.
"Эта Lada 1991 года - настоящий автомобиль. У замечательных людей, у которых я купил эту машину, была также и "2105" 1994 года, тоже красная. У "2107" - большая хромированная решетка радиатора. У "2105" ее нет. У этой машины есть тахометр. У "2105" его нет. У этой есть подголовники. У "2105" тоже есть подголовники, но другие. Сегодня бы сказали, что это люксовая версия", - считает автоблогер.
Он переживает, что у его "семерки" нет дворников фар: "У 2105" они были. У моей их нет, и это меня огорчает". Затем он замечает, что двигатель выдает 75 л.с.
"Единственная проблема в том, что коробка тут не пятиступенчатая, а четырехступенчатая. Была бы пятая передача полезна? Да. Я еду 110 км/ч, стрелка тахометра показывает 4000 оборотов. И есть маленькая точка примерно на 108 километрах в час, указывающая, что мне следует переключиться на пятую передачу, которой у меня нет", - сетует американец. "Как эта штуковина ездит? Логотип "Лады" - парусная лодка, и это довольно хорошо описывает ее управление. Она относительно мягкая и комфортная. Вы слышите неровности дороги, но почти не чувствуете их. Рулевое управление не реечное, а червячного типа - такое же коммуникативное, как эмоционально закрытый человек. Рычаг переключения передач не слишком избирательный, но все не так плохо, как, скажем, в Yugo. Сцепление? Нечеткое. Педаль тормоза? Тоже. Верхние 90% педали тормоза ничего не делают, а последние 10% делают все сразу, каждый раз с разной интенсивностью. Все это складывается в автомобиль, на котором трудно ездить плавно и который никоим образом нельзя считать спортивным, хотя он и не пытается быть таковым", - рассказывает блогер.
Ему нравится руль с логотипом парусной лодки и подрулевые переключатели - точно такие же, как в Yugo.
"Потому что это детали Fiat, хотя здесь они черные, а не желто-коричневые. И еще: так же, как у Porsche, ключ зажигания находится слева от рулевой колонки", - замечает автор. "А вот еще функция, которой я искренне впечатлен. На приборной панели есть сигнальная лампа, которая сообщает вам, когда воздушная заслонка вытянута. Я никогда не видел такого, вероятно, потому что все остальные авто, особенно к 90-м годам, либо имели автоматическую заслонку, либо впрыск топлива, но это полезно. Кстати, вам интересно, сколько я заплатил за эту машину? Слишком много. Теперь это самая дорогая подержанная машина, которую я когда-либо покупал. Это "Лада" за 9500 долларов (773 тысячи рублей. - Прим. ред.). Думаю, со мной что-то не так", - поделился Роберт Данн.