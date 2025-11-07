ВАЗ-2107 прошел испытания в США

Американский автоблогер Роберт Данн рассказал о впечатлениях после тест-драйва купленного им седана ВАЗ-2107.

"Эта Lada 1991 года - настоящий автомобиль. У замечательных людей, у которых я купил эту машину, была также и "2105" 1994 года, тоже красная. У "2107" - большая хромированная решетка радиатора. У "2105" ее нет. У этой машины есть тахометр. У "2105" его нет. У этой есть подголовники. У "2105" тоже есть подголовники, но другие. Сегодня бы сказали, что это люксовая версия", - считает автоблогер.

Он переживает, что у его "семерки" нет дворников фар: "У 2105" они были. У моей их нет, и это меня огорчает". Затем он замечает, что двигатель выдает 75 л.с.

"Единственная проблема в том, что коробка тут не пятиступенчатая, а четырехступенчатая. Была бы пятая передача полезна? Да. Я еду 110 км/ч, стрелка тахометра показывает 4000 оборотов. И есть маленькая точка примерно на 108 километрах в час, указывающая, что мне следует переключиться на пятую передачу, которой у меня нет", - сетует американец. "Как эта штуковина ездит? Логотип "Лады" - парусная лодка, и это довольно хорошо описывает ее управление. Она относительно мягкая и комфортная. Вы слышите неровности дороги, но почти не чувствуете их. Рулевое управление не реечное, а червячного типа - такое же коммуникативное, как эмоционально закрытый человек. Рычаг переключения передач не слишком избирательный, но все не так плохо, как, скажем, в Yugo. Сцепление? Нечеткое. Педаль тормоза? Тоже. Верхние 90% педали тормоза ничего не делают, а последние 10% делают все сразу, каждый раз с разной интенсивностью. Все это складывается в автомобиль, на котором трудно ездить плавно и который никоим образом нельзя считать спортивным, хотя он и не пытается быть таковым", - рассказывает блогер.

Ему нравится руль с логотипом парусной лодки и подрулевые переключатели - точно такие же, как в Yugo.