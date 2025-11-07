Lada Iskra идет на взлет: продажи авто заметно ускорились

Продажи новой модели Lada Искра заметно ускорились: в октябре 2025 года было зарегистрировано 637 автомобилей модели, всего с момента начала продаж - 765 экземпляров, информирует глава "Автостата" Сергей Целиков.

Продажи Lada Iskra в РФ стартовали 20 июля 2025 года, но в первые месяцы регистрировались штучные экземпляры. Поэтому октябрь можно считать первым полноценным месяцем "Искры" по продажам.

Напомним, модель занимает нишу между Lada Granta и Vesta. В базовой версии "Искра" за 1,25 млн рублей оснащается 90-сильным двигателем 1,6 литра и 5-ступенчатой МКП, также доступен 106-сильный агрегат в паре с 6-скоростной "механикой" или вариатором.