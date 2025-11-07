Рост цен на бензин в России: что такое топливный демпфер и как борются с дефицитом

Цены на топливо в России продолжают расти, а в некоторых регионах отмечается дефицит. Власти для стабилизации ситуации используют такие меры, как топливный демпфер и мораторий на его обнуление.

Всё чаще в новостях о бензине звучит термин «топливный демпфер». Эксперт Павел Марышев поясняет: это компенсация, которую государство выплачивает нефтяным компаниям, чтобы им было выгодно продавать топливо внутри страны, а не только на экспорт. Без этого механизма цены на заправках были бы ещё выше.

Но у демпфера есть свой лимит — он перестаёт действовать, если внутренняя цена превышает установленный порог. Чтобы поддержать нефтяные компании, правительство ввело временный мораторий на это правило. Теперь компании получат выплаты в любом случае, что, как ожидается, поможет стабилизировать рынок, сообщает 56orb.ru

С проблемой дефицита борются адресно: на Дальнем Востоке разрешили беспошлинный ввоз бензина из Китая, а на юг страны везут больше топлива из дружественных государств. Где-то до сих пор действует ограничение в 20 литров на человека, чтобы избежать ажиотажа.

Эксперт отмечает, что ситуация понемногу выравнивается, но ждать снижения цен на топливо в ближайшее время не стоит.

