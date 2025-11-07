Ответ "Гелику": прошла премьера Prado на 24-дюймовых колесах

В рамках выставки SEMA 2025, проходящей с 4 по 7 ноября в Лас-Вегасе, тюнинг-ателье Liberty Walk в сотрудничестве с фирмой Alpharex представили особую модификацию внедорожника Toyota Land Cruiser 250 (Prado).

По информации портала CarScoops, стайлинг-комплект включает переработанный передний бампер с увеличенными воздухозаборниками на манер G-Class от Mercedes и встроенными дневными ходовыми огнями, декоративную накладку на капоте, широкие крылья, диффузор, большое антикрыло, спойлер на багажной двери, обновленный задний бампер и новую оптику.

Экстерьер машины дополнен новыми 24-дюймовыми коваными легкосплавными дисками Vossen, установленными на всесезонную резину Toyo. Подвеска занижена, а проставки придают автомобилю агрессивный вид.

Несмотря на впечатляющие внешние изменения, под капотом остался базовый 2,4-литровый гибридный силовой агрегат i-Force Max мощностью 331 л.с. Трансмиссия - восьмиступенчатая автоматическая, привод - полный.

Весь набор тюнинга доступен за 8800 долларов, в то время как комплект колес стоит 14850 долларов. Кроме того, часть элементов можно приобрести отдельно. Например, передний бампер можно купить за 2420 долларов, а антикрыло - за 880 долларов.

