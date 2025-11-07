Продажи новых авто в России могут превысить 1,28 млн единиц

Среди факторов, способных поддержать спрос на новые автомобили в ближайшие месяцы, эксперт назвал отсрочку повышения утилизационного сбора

© Реальное время

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) скорректировала прогноз по продажам новых пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России на 2025 год. Согласно обновленным оценкам, объем реализованных машин может превысить отметку в 1,28 млн штук, сообщает ТАСС.

Ранее ассоциация прогнозировала продажи на уровне 1,25 млн автомобилей. При этом, как подчеркнул председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, даже при превышении обновленного прогноза итоговые показатели 2025 года все же окажутся ниже результатов предыдущего года.

Среди факторов, способных поддержать спрос на новые автомобили в ближайшие месяцы, эксперт назвал отсрочку повышения утилизационного сбора, а также ожидаемое в 2026 году увеличение НДС. По мнению Калицева, эти обстоятельства с высокой вероятностью будут стимулировать покупателей к приобретению машин вплоть до ноября.

Тем не менее в Татарстане в сентябре на 43% снизилось промышленное производство автотранспорта.