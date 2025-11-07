Прошла премьера моделей Bentley Mulliner

Коллекция Mulliner Czech Squadron объединяет четыре уникальных Bentley, созданных в честь чешских летчиков RAF, служивших во Второй мировой войне.

© Bentley

Новая лимитированная серия Mulliner Czech Squadron Collection включает четыре модели — Bentayga, Flying Spur, Continental GT и GT Convertible — и посвящена чешским эскадрильям Королевских ВВС Великобритании, базировавшимся в Кру.

Проект реализован Bentley Prague при поддержке Министерства обороны Великобритании. Каждый автомобиль украшен символикой и девизами эскадрилий RAF №310, 311, 312 и 313, в которых воевали чешские пилоты. На подголовниках выполнены лазерные гравировки с эмблемами, а на порогах — контуры самолетов и их девизы.

Интерьер и кузов отражают цвета боевой авиации — St. James’ Red, Beluga и Signal Yellow. Коллекция также подчеркивает историческую связь Bentley с авиацией: завод в Кру изначально производил авиационные двигатели Merlin V12, использовавшиеся на самолетах Spitfire и Hurricane.