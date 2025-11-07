Ввоз иномарок с пробегом побил 25-летний рекорд в России
В октябре был поставлен абсолютный рекорд по ввозу в Россию машин с пробегом. По данным аналитиков, в минувшем октябре в нашу страну было импортировано 59 900 автомобилей с пробегом, что на 55% больше прошлогоднего результата, а также 24% выше показателя сентября этого года.
Такой всплеск ввоза подержанных машин специалисты называют рекордным за всё время наблюдений, которое охватывает период более четверти века.
Главной причиной этой беспрецедентной активности стал анонсированный властями новый утилизационный сбор, вступление в силу которого перенесли с 1 ноября на 1 декабря. Ожидается, что это решение приведёт к существенному подорожанию транспортных средств.
Что касается предпочтений импортёров, то лидером по-прежнему остаётся Toyota. А вот звание самой популярной модели неожиданно получил компактвэн Honda Freed.
И хотя Япония всё ещё сохраняет статус лидера среди стран-поставщиков, её влияние постепенно ослабевает. В октябре её доля на этом рынке сократилась до 35,3%. Вторую строчку уверенно занимает Южная Корея с результатом в 23%, а третью — Китай, который обеспечил 17,6% всех ввезённых машин. Замыкают пятёрку основных поставщиков Грузия (10,2%) и Беларусь (6,1%).