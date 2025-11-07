В «царь-макет» России добавили автомобили

На масштабном макете России организовали дорожное движение. Как стало известно редакции Quto, в московском музее-диораме «Царь-макет» двигаться будут модели грузовиков, автобусов и легковушек, но часть транспорта остаются статичными. Сам макет имеет масштаб 1:87 (его ещё называют «железнодорожным»): в этом миниформате воссозданы 30 городов нашей страны.

© Quto.ru

Интересно, что минитранспорт «обучен» реагировать на дорожную обстановку: машины останавливаются перед светофорами, включают указатели поворота, а автобусы заезжают на оборудованные остановки.

© Павел Кузьмичев / Окно в Россию / ru.gw2ru.com

© Павел Кузьмичев / Окно в Россию / ru.gw2ru.com

© Павел Кузьмичев / Окно в Россию / ru.gw2ru.com

© Павел Кузьмичев / Окно в Россию / ru.gw2ru.com

© Павел Кузьмичев / Окно в Россию / ru.gw2ru.com

© Павел Кузьмичев / Окно в Россию / ru.gw2ru.com

© Павел Кузьмичев / Окно в Россию / ru.gw2ru.com

© Павел Кузьмичев / Окно в Россию / ru.gw2ru.com

В диораме перманентно двигаются более 250 транспортных средств, которые совершают путь по нескольким запрограммированным маршрутам, включая несколько междугородних.

С основных междугородних маршрутов модели проезжают через отдельные макеты транзитом. Чтобы реализовать всё это, каждый автомобиль оснащён процессором и четырьмя сенсорами.

Кстати, в России цена игрушечных Lada Niva выросла до 150 000 рублей — столько стоят хорошо сохранившиеся ранные советские модели.