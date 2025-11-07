У половины машин таксопарка в России нет ОСАГО

© BFM.RU

Общее количество машин, официально работающих как такси, достигает 800 тысяч, при этом застраховано на соответствующих условиях лишь немногим более 400 тысяч. Из-за этого страховые компании недополучают около 6 млрд рублей в год, говорят в Российском союзе автостраховщиков.

Половина всех такси либо не застрахованы вообще, либо водители схитрили и оформили полис как для личной машины. Это так называемые перевозки по договору аренды транспортного средства с экипажем. Этим чаще пользуется бизнес в небольших городах. В отличие от официального таксиста, частному лицу, оказывающему такую услугу, не нужно оформлять путевые листы, проходить медосмотры, покупать специальные страховки для такси. Единственное ограничение — такой водитель не может клеить на автомобиль шашечки, но многих это не пугает. Это делается, что меньше платить.

В среднем цена годового полиса ОСАГО такси составляет почти 21,5 тысячи рублей. Это в полтора, если не в два раза больше, чем у обычного водителя даже с парой аварий за спиной. Но у такси, как показывает статистика, вероятность ДТП значительно выше. Если они еще и не застрахованы, при аварии по вине таксиста потерпевшему придется идти за компенсацией в суд. Получить положительное решение просто, а вот взыскать с виновника деньги часто бывает сложно.

У московского таксиста Александра Belgee Х50, машина 2025 года. ОСАГО без ограничений обходится ему в районе 37 тысяч рублей. Цифра, мягко говоря, негуманная:

— Я считаю, что цена и такси, и не такси должна быть абсолютно одинаковая. Единственная категория, которую надо поднимать, это каршеринг. Потому что там вообще, конечно, тихий ужас. — Говорят, что страховые компании с опаской дают полисы таксистам. — Раньше было такое. Они начинают: «Вам надо машину пригнать на осмотр», который, во-первых, находится где-то далеко в Подмосковье, а во-вторых, у них ближайшая запись через пару месяцев. Последнее время везде автопарки, у них уже есть договоренности со своими агентами, которые занимаются этим страхованием. Как правило, машины застрахованы, полисы приходят достаточно быстро. Ну, например, в «Яндексе», ты можешь в приложении на сутки оформить себе полис, когда выходишь работать, все законно. И еще за это даже какой-то приоритет получить. Эта услуга у «Яндекса», наверное, год с лишним.

Средняя премия по коротким, однодневным полисам ОСАГО оценивается страховыми примерно в 205 рублей, но, судя по всему, большинство таксистов этим вариантом не заинтересовались. Хотя коротких полисов в 2025 году стали продавать намного больше, страховщики считают, что это не помогло решить главную проблему. А член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский вообще считает, что пользуются короткими полисами порой не так, как предполагается:

Глеб Виленский член совета директоров группы содействия «Дельта» «За год оформлены 5 млн однодневных полисов ОСАГО. Вы можете себе представить таксиста, который выезжает на день поработать? Я нет. Уверен, что это делается для того, чтобы каким-то образом получить допуск и дальше ездить без страховки. Кстати, когда мы с вами садимся в автобус, или в трамвай, или в метро, и будет авария, мы получим довольно приличную компенсацию. Есть специальный вид страхования «профессиональной ответственности перевозчика» — ОСГОП. Весь общественный транспорт, кроме такси, таким образом свою ответственность страхует. А таксисты от этого почему-то освобождены, что, на мой взгляд, ставит человека, пользующегося услугами такси, в неравное положение. Ну, если мы уж обращаемся к услугам такси, платим за это гораздо дороже, чем проезд на автобусе, мы должны и в большей степени быть уверены в том, что наша жизнь и здоровье защищены. Поэтому, на мой взгляд, мало того, что нужно обязать таксистов, оплачивать эту самую страховку, и я уверен, что это очень незначительно повлияет на их годовые расходы, но, помимо этого, давно уже пора распространить на такси вот это вот страхование ОСГОП».

Более того, отсутствие ОСАГО у таксистов косвенно увеличивает стоимость полисов для всех водителей: страховые, выплачивая ущерб, вынуждены поднимать тарифы, чтобы компенсировать свои расходы.