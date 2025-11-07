Дилер подтвердил дефицит популярного кроссовера Exeed LX

Россиянам стало сложнее приобрести Exeed LX. Директор дилерского центра «Авилон Exeed» Игорь Назаров сообщил о дефиците на российском рынке одной модели Exeed. Речь про компактный кроссовер LX.

Машины по-прежнему можно найти у официальных дилеров, но в «ограниченном количестве», уточнил Назаров. В представительстве Exeed Cars Rus не прокомментировали дальнейшую судьбу кроссовера для российского рынка.

Напомним, что Exeed LX предлагается покупателям в двух вариантах. Переднеприводные версии называются Business и Urban. Для любителей бездорожья до сих пор были доступны полноприводные комплектации Prestige AWD и Premium AWD.

Модификация Business оснащена полуторалитровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил, в паре с которым работает вариатор. Остальные три комплектации имеют 1,6-литровый мотор на 150 лошадиных сил и семиступенчатую роботизированную коробку передач.