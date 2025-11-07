Грозит новым антирекордом: продажи Zeekr рухнули в два раза

В октябре этого года на учет в РФ встал 291 электромобиль марки Zeekr. Это более чем в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 604 автомобиля. Об этом сообщил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По его информации, за первые десять месяцев 2025 года в России своих владельцев нашли 2620 экземпляров, что на 61% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6750 штук).

Лидером среди моделей бренда остается Zeekr 001. На его долю приходится более половины всех продаж за этот год - 1372 автомобиля.

