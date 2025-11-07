Ford может поставить крест на большом электрическом пикапе

«Зелёный» грузовик не оправдал ожиданий американского производителя и может «не дожить» до конца 2025 года.

Ford презентовал полностью электрическую версию своего бессменного бестселлера – F-150 – весной 2021 года, она получила прибавку Lightning к названию. Отметим, изначально эта «зелёная» новинка произвела фурор и собрала множество предзаказов, но позже в компании зафиксировали значительный спад интереса. В результате в конце 2023 года Ford принял решение о сокращении объёма производства на две трети, а в октябре 2025-го марка поставила его производство на паузу на неопределённый срок.

Теперь, по информации Wall Street Journal, в руководстве Ford «активно обсуждают» возможность окончательного отказа от F-150 Lightning. Причина очевидна – низкий спрос на полностью «зелёный» полноразмерный пикап, даже несмотря на сохранение положения «самого продаваемого электрического грузовика» в Штатах. Сообщается, что с 2023 года Форд потерял на электромобилях в целом порядка 13 млрд долларов.

Известно, что за первые три квартала 2025 года Ford F-150 Lightning разошёлся по США тиражом в 23 034 единицы, этот результат на символический 1% больше, чем в январе-сентябре 2024-го. Однако такой показатель, очевидно, не соответствует ожиданиям производителя. Для сравнения, совокупные продажи пикапов Ford F-series в Штатах за указанный период составили 620 590 экземпляров (на долю «электричек» пришлось всего 3,7%).

Kolesa.ru в конце прошлого месяца сообщал о том, что Ford намерен в 2026 году ввести третью смену на предприятии в Дирборне (штат Мичиган, США), она задействует около 1,2 тыс. сотрудников. Производитель рассчитывает, что этот шаг позволит выпустить дополнительно свыше 45 тыс. экземпляров Ford F-150 в течение следующего года.

Кроме того, американская компания решила увеличить объём производства «тяжеловесов» семейства – Ford F-series Super Duty. Для этого она планирует инвестировать 60 млн долларов в завод по выпуску грузовиков, который находится в Кентукки. Средства пойдут в том числе на ускорение работы производственной линии: каждый час будет выпускаться по одному дополнительному большому пикапу: это должно привести к увеличению объёма продукции более чем на 5000 экземпляров.

Есть вероятность, что концерн General Motors тоже рассматривает возможность отказа от некоторых своих электромобилей. Сейчас производитель предлагает клиентам полностью «зелёные» пикапы Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV и GMC Hummer EV. Не исключено, что в ходе предполагаемой «чистки» печальная участь постигнет электроверсию GMC Sierra.

Напомним, в середине сентября 2025-го стало известно о том, что Ram официально «убил» большой электрический пикап 1500 REV. Несмотря на отказ от проекта, имя такой модели останется жить: его решено передать гибридному грузовику, который ранее назывался 1500 Ramcharger.