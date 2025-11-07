В РФ начались продажи "Москвича 6" 2026 модельного года

Завод "Москвич" открыл прием заказов на лифтбек "Москвич 6" 2026 модельного года, обратил внимание Telegram-канал "Китайские автомобили".

Авто 2026 модельного года комплектуются только бензиновым турбомотором мощностью 174 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Вариатор и 136-сильный двигатель из гаммы убрали.

Новинка представлена в двух комплектациях: "Бизнес MY26" и "Техно MY26", по цене 3 188 000 и 3 318 000 рублей соответственно.

Для сравнения, "Москвич 6" 2024 года производства с аналогичным силовым агрегатом стоит 2 976 000 и 3 116 000 рублей.

Повышение цен обусловлено пересмотром опционального состава комплектаций. Теперь авто предлагаются только с креслами с электрорегулировкой, климат-контролем (кондиционер доступен только в базовой версии "Комфорт"), беспроводной зарядкой, шторками безопасности.

В стандартное оснащение обеих комплектаций входят электрорегулировки передних сидений, климат-контроль, цифровая приборная панель и система кругового обзора. Также лифтбек получил шторки безопасности и беспроводную зарядку для смартфонов.

