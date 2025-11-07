В России установлен рекорд по ввозу автомобилей через Уссурийск

В октябре 2025 года через таможню Уссурийска в Россиию было ввезено 12 тыс. автомобилей для личного пользования. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы РФ.

© Газета.Ru

«12 тыс. автомобилей для личного пользования оформили уссурийские таможенники в октябре 2025 года. Это на 38% больше показателя сентября текущего года и в 4 раза больше, чем в октябре 2024 года», — сообщает ФТС РФ.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что повышение утильсбора спровоцировало в России рост цен на автомобили до 20%.