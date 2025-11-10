В России снова начали продавать фургоны Fiat

Россияне вновь могут купить фургоны Fiat Ducato после того, как в 2022 году концерн Stellantis прекратил продавать их на российском рынке легких коммерческих автомобилей марок Opel, Peugeot, Citroen и Fiat. Об этом сообщает Quto.

© Газета.Ru

«Больше всего оказалось завезено полноразмерных цельнометаллических фургонов Fiat Ducato: они пользуются хорошим спросом среди тех, кто ищет иномарку, не желая покупать отечественные аналоги. По опросам дилеров, уже несколько сотен таких машин точно приобретены клиентами. Но цена кусается — со 140-сильным дизелем объемом 2,2 литра базовый вариант стоит минимум 4 650 000 рублей», — говорится в публикации.

По данным портала, за дополнительную плату продавцы могут модернизировать автомобиль, например, из грузового сделать пассажирский. Также сообщается, что фургоны собирают в Турции: такая сборка считается качественной.

