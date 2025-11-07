Надежный "кореец" за 600 тысяч: в РФ начались продажи новой Daewoo Nexia

В очередной раз "Российской газете" удалось разыскать на просторах интернета весьма интересную "капсулу времени". Владелец из столичного региона выставил на продажу популярный в былые времена "корейский" седан узбекской сборки Daewoo Nexia 2012 года с пробегом всего 19 000 км.

Несмотря на то, что кузова этих машин не славились стойкостью к коррозии, состояние представленного в объявлении экземпляра удивляет - ни на одном элементе нет и намека на ржавчину, состояние ЛКП приятно поражает, а салон выглядит так, будто только вчера "Нексия" покинула стены автосалона.

Комплектация автомобиля содержит в себе все необходимое для комфортных поездок: подушки безопасности, заводскую магнитолу, кондиционер и гидроусилитель руля.

Под капотом скрывается самый младший в линейке 8-клапанный силовой агрегат объемом 1,5 литра на 80 лошадиных сил с индексом A15SMS. Он не самый мощный, но у него есть важное преимущество: при обрыве ремня ГРМ клапана не загибаются. Коробка передач - механическая 5-ступенчатая, привод - передний.

Продавец просит за столь хорошо сохранившийся экземпляр совсем не дорого - 600 тысяч рублей, что дешевле новой Lada Granta в исполнение Standart Plus.

