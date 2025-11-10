В Саратове нашли полностью комплектный армейский «газик»

В продаже появился ГАЗ-69 советских вооружённых сил. Важно, что экземпляр 1965 года имеет пробег всего 2500 километров, а его комплектацию стоит признать уникальной. Это командирская версия, оснащённая радиостанцией спецсвязи, бензиноввый генератор и медный тент. Но оригинальные автоматы АК-47, как того требует закон, заменены макетами.

Стоит уточнить, что ГАЗ-69, включая модификации выпускался больше двух десятилетий, с 1952 по 1973 год. Правда, в городе Горький (ныне Нижний Новгород) машины выпускали только до 1956 года, а позже производство всех вариаций было полностью передано на бывший автозавод УльЗИС.

Выставленный нынешним хозяином вариант оборудован каноническим набором агрегатов: это 55-сильный бензиновый мотор объёмом 2,1 литра, 3-ступенчатая механическая коробка передач и жёстко подключаемый полный привод. Реставрации автомобиль не подвергался, видимо, принципиально.

В продаже также появились «Жигули» 1991 года, притом — по вменяемой цене. Хотя обычно продавцы «капсул времени» просят за свои автомобили миллионы рублей.