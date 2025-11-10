После пересмотра цен новые кроссоверы Jetour стали дешевле прошлогодних. Автомобильный бренд скорректировал стоимость своих моделей для российских автолюбителей. Для большинства кроссоверов марки существенно уменьшился размер прямой выгоды, а на некоторые модификации она и вовсе перестала распространяться.

© Quto.ru

В случае кроссовера Dashing изменения затронули версии с семиступенчатой роботизированной трансмиссией и восьмиступенчатым классическим «автоматом». К примеру, на 190-сильную комплектацию Luxury с семиступенчатой РКПП размер скидки уменьшился на 130 тысяч рублей. Для модификаций Luxury и Sport 2024 и 2025 годов с восьмиступенчатой АКПП прямая выгода стала меньше на 100 – 200 тысяч. В настоящее время модель можно приобрести от 2 389 900 до 3 649 000 рублей в зависимости от комплектации и года выпуска.

На полноразмерный кроссовер X90 Plus прямая выгода сократилась во всех вариантах исполнения. Теперь на машинах 2024 года выпуска покупатель может сэкономить только 10 тысяч рублей, что на 50 тысяч меньше, чем было раньше. Для машин 2023 года скидка сократилась ещё больше — на 100 тысяч, и теперь составляет всего 60 тысяч рублей. Таким образом, актуальная стоимость модели составляет от 3 469 900 до 3 909 900 рублей в зависимости от комплектации и года выпуска.

© Jetour

В случае среднеразмерного X70 Plus 2025 года выгода во всех версиях уменьшилась на 20 тысяч рублей. А вот на автомобили 2023 и 2024 годов эта программа скидок полностью прекратила действие. Из-за этого машины прошлых лет выпуска фактически подорожали на сумму от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. В итоге новейшие кроссоверы 2025 года сейчас обходятся покупателям дешевле, чем модификации прошлых годов. Сейчас при покупке модели придётся отдать от 2 999 900 до 3 299 900 рублей в зависимости от комплектации и года выпуска.

Не избежал ценовых изменений и полноприводный кроссовер T2. В его топовой комплектации Expedition с семиступенчатым «роботом» выгода в 100 тысяч рублей была отменена. На другие версии этой модели — Voyage с РКПП и Discovery с АКПП — специальная скидка изначально не предоставлялась. И теперь в зависимости от комплектации машина обойдётся от 3 959 000 до 4 449 000 рублей, сообщают «Автоновости дня».