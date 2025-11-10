Автоэксперт предрек забвение Renault в России

Французский автомобильный концерн Renault вряд ли сможет вернуться на рынок России в ближайшей перспективе и преодолеть сформировавшийся у населения страны негатив. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил автоэксперт Егор Васильев.

© Газета.Ru

Он отметил, что раньше по значимости российский рынок для Renault был вторым после Франции, однако после ухода концерна из РФ число продаж стало исчисляться буквально единицами. Так, за девять месяцев текущего года на учет в России встали лишь 13 машин.

Также Васильев подчеркнул, что в настоящее время все ниши бюджетных авто в РФ заняты китайцами и прежним партнером французской компании — «АвтоВАЗом».

Автоконцерн Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года на фоне начала специальной военной операции на Украине. Завод компании (в настоящее время «Москвич») продали правительству Москвы за символическую стоимость. Renault не оставила на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны были обеспечивать производство.

Компания решила вернуться на российский рынок и подала заявку на регистрацию бренда «Reno» в октябре 2024 года. Однако 17 сентября текущего года стало известно, что Renault предварительно было отказано в регистрации товарного знака на территории РФ, но Роспатент направил ее руководству уведомление для проведения экспертизы.

По словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, решение об окончательном отказе будет принято, если компания в течение нескольких недель не ответит на уведомление Роспатента.

Ранее в Госдуме рассказали, как создать мощный отечественный автопром.